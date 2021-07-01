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В Киеве будут судить полицейского за нападение на журналиста "Громадского" в 2020 году

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Киев, Четверг 01 июля 2021 17:55
В Киеве будут судить полицейского за нападение на журналиста "Громадского" в 2020 году Фото: Кутепов Богдан Владимирович (facebook.com/suspilne.media)
Автор: РБК-Украина

Правоохранителя, который применил физическую силу против журналиста "Громадского" будут судить по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности и повреждения имущества. События инцидента имели место в 2020 году во время митинга представителей малого и среднего бизнеса у здания Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, представитель Управления патрульной полиции игнорируя просьбу журналиста разъяснить законность своих требований - приказал мужчине покинуть территорию парка. После этого, без предупреждения о применении физической силы, правоохранитель вытолкнул мужчину на тротуар парка и несмотря на замечания о препятствовании осуществлению законной профессиональной деятельности - выбил мобильный телефон из рук и переломил пополам стабилизатор.

Согласно ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 347-1 Уголовного Кодекса Украины, правоохранителю грозит ограничение свободы до пяти лет с лишением возможности занимать соответствующую должность на срок до трех лет.

Напомним, как рассказывало РБК-Украина, 29 апреля 2020 под Кабинетом министров полицейский использовал физическую силу против журналиста "Общественного" Богдана Кутепова и сломал его технику.

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