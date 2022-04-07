В Киеве Bolt возобновил прокат электросамокатов
Компания Bolt возобновила прокат электросамокатов в Киеве несмотря на полномасштабную войну России против Украины. Пока что взять самокат на прокат можно будет в центре столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.
"Мы хотим поддержать жителей столицы и снова запустить сервис, к которому киевляне уже так привыкли за последние два года. Верим, что это поможет всем быстрее вернуться к привычному темпу жизни, а также легко и доступно передвигаться по городу в случае экстренной необходимости", - говорится в сообщении.
На время войны на прокат самокатов будут действовать пониженные цены: от 5 грн за разблокировку и 1,5 гривны/минута.
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