В Киеве активисты пикетируют работу рынка "Столичный"

фото: рынок "Столичный" (kyivopt.com)

Общественные активисты провели акцию возле рынка "Столичный". Они призвали отказаться от покупки и продажи товаров на этом рынке, потому что нынешние владельцы могут быть причастны к финансированию сепаратизма на востоке Украины.

Об этом сообщает телеканал "Прямой" с места событий.

По словам представителей Координационного платформы участников Революции достоинства, они не ставят перед собой задачи закрыть рынок. Но призывают украинцев бойкотировать его работу.

Убеждать посетителей активисты решили путем информирования. В частности, каждому покупателю рынка выдают листовку с информацией, кому, по мнению участников акции, идут средства.

Напомним, ранее активисты ОО "Стоп коррупция" сообщили, что конечными владельцами рынка являются 4 человека из близкого окружения беглого президента Януковича.

По данным журналистов-расследователей эти люди завладели рынком путем рэкета еще в октябре 2012 года. Сегодня они живут на территории России и имеют ее гражданство.

Кроме того, недавно кредиторы, которые давали средства на развитие рынка подали иск в Киевский хозяйственный апелляционный суд на директора рынка с требованием вернуть кредитные ресурсы.