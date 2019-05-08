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В Киеве на 9 мая изменится график общественного транспорта

Новости » Общество    08.05.2019 - 15:07
В Киеве на 9 мая изменится график общественного транспорта
Фото: транспорт Киева (Андрей Коваль, РБК-Украина)

С начала движения и до окончания мероприятий изменяется движение троллейбусного маршрута № 38, автобусных маршрутов №№ 24, 55, 62

В Киеве 9 мая график общественного транспорта изменится в связи с проведением мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с начала движения и до окончания мероприятий изменяется движение троллейбусного маршрута № 38, автобусных маршрутов №№ 24, 55, 62.

"Движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. м. "Выдубичи" до бульвара Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной). Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" к стадиону им. В. В. Лобановского", - говорится в сообщении.

Кроме того, движение автобусов маршрута № 55 будет организовано от Дарницкого площади до улицы Старонаводницкой по собственной трассой, далее - ул. Генерала Алмазова - б-р Леси Украины - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ст. м. "Дворец Спорта" (в обратном направлении ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украинский - ул. Новогоспитальна - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту).

Также движение автобусов маршрута № 62 будет организовано от Ботанического сада до бульвара Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной).

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 9 мая ограничат движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.  Движение транспорта будет ограничено с 5:00 9 мая. 

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Новости Украины Киевтранспорт9 Мая
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