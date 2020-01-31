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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество     31.01.2020 - 18:26
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки наблюдаются на обоих берегах

В пятницу, 31 января, в в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, бульваре Леси Украинки, улице Мечникова, Московской, Сечевых Стрельцов, Черновола, Винниченко, Короленковской, Глыбочицкой, Большой Житомирской, Владимирском спуске, проспекте Победы.

Пробки наблюдаются возле центральных станций метро "Площадь Льва Толстого", "Палац спорта", "Печерской", "Кловской", "Золотые ворота", "Театральная".

Киев сковали пробки: карта

При левом берегу пробки наблюдаются на Броварском проспекте возле метро "Гидропарк", "Левобережная" и "Черниговская", на улице Бажана возле метро "Славутич", "Осокорки", "Харьковская" и "Вырлица". Также проблемы с движением зафиксированы на улице Днепровская Набережная, проспекте Соборности, улице Сверстюка и Гагарина.

Киев сковали пробки: карта

Кроме этого проблемы с движением есть на мосту Патона, мосту Метро и Северном мосту.

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