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Киев снова запрещает въезд грузовиков: когда и почему

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 19:55
Киев снова запрещает въезд грузовиков: когда и почему Фото: заснеженная дорога (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киевские власти снова решили ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Ограничение на въезд грузовиков начнет действовать утром 11 февраля.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация на странице в Facebook.

В четверг и пятницу в Киеве прогнозируют сильный мокрый снег, метели и похолодание. Из-за непогоды с 7:00 утра завтрашнего дня будет действовать ограничение на въезд грузовиков в Киев.

"Ограничение позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будут пускать в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - пояснили в КГГА.

Кроме того, городские власти призывают жителей столицы не пользоваться личным транспортом во время снегопада и не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных местах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - предупредили в КГГА.

Напомним, вчера из-за непогоды на въезде в Киев образовались большие очереди из грузовиков. Въезда в столицу ждали по меньшей мере 1400 фур.

Добавим, из-за непогоды КГГА решила закрыть школы и садики Киева. Заведения не будут работать 11 и 12 февраля.

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