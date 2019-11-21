Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на бульваре Дружбы народов, улице Богатырской и проспекте Валерия Лобановского

В четверг вечером, 21 ноября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, на улице Елены Телиги, на Голосеевском проспекте, на улице Михаила Грушевского, на улице Сечевых Стрельцов, на улице Юрия Илльенка, на улице Набережно-Крещатицкой, на проспекте Степана Бандеры, на улице Богатырской, на улице Кирилловской, на Набережном шоссе.

Кроме того, затруднено движение на проспекте Валерия Лобановского, на улице Кайсаровской, на улице Саперно-Слободской, на бульваре Дружбы народов, на улице Михаила Бойчука, на улице Бастионной, на бульваре Леси Украинки, на улице Михайла Гринченко, на улице Саксаганского, на улице Льва Толстого, на бульваре Тараса Шевченко, улице Леся Курбаса, на Набережно-Луговой.

Также затруднено движение на Северном и Южном мостах.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Николая Бажана, Днепровской Набережной, улице Михаила Ревуцкого, на Харьковском шоссе, на улице Раисы Окипной, улице Евгения Сверстюка, на Броварском проспекте и улице Крайней.

Напомним, в столице с 7 ноября ограничили въезд грузовиков массой более 4,5 тонн. Движение грузовых автомобилей по дорогам Киева запрещено в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.