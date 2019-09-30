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Киев сковали пробки

Новости » Общество    30.09.2019 - 08:21
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки в Киеве образовались на правом и левом берегах

В понедельник, 30 сентября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на улице Богатырская, улице Вышгородская, проспекте Правды, проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальская, улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Лукьяновская", на улице Набережно-Крещатицкая. В центре сильные пробки не зафиксированы.

Кроме того, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Кайсарова, Голосеевском проспекте и Большой Окружной дороге.

Киев сковали пробкиФото: пробки на правом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Сильные пробки на проспекте Победы и возле станций метро "Шулявская", "Берестейская", "Нивки", "Житомирская", "Академгородок".

Затруднено движение транспорта на четырех мостах, а именно Северном, Южном, Дарницком мостах и мосту Патона.

На левом берегу столицы пробки образовались на проспекте Генерала Ватутина, Броварском проспекте из-за дорожно-транспортного происшествия, проспекте Юрия Гагарина, проспекте Соборности, Днепровской набережной, Дарницком шоссе, проспекте Бажана возле станций метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспольская".

Киев сковали пробкиФото: пробки на левом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Напомним, сегодня в западной части Украины ожидаются дожди. Как отмечается, дожди будут также в Черниговской, Киевской, Сумской, Житомирской и Винницкой областях.

Киев сковали пробки: карта Киев сковали пробки
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