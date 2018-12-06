Киев системно решает проблему недостаточного тепла в домах, - КГГА

Фото: Петр Пантелеев (kievcity.gov.ua)

Люди жалуются на "недогревы"

Город проводит обследование жилых домов, где люди жалуются на "недогревы". Об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил во время инспекции жилого дома на улице Московской, 15, где жители жаловались на недостаточную температуру отопления, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Ежесуточно в диспетчерскую "1557" поступают обращения относительно недостаточной температуры отопления. Мы должны определить и устранить причины возможных недогревов путем проведения совместных инспекций жилищно-эксплуатационных участков и исполнителей услуг – КП "Киевтеплоэнерго" или ООО "Евро-Реконструкция". Выявив причину проблемы, мы выявляем и ответственных за ее устранение", – сказал он.

В Киеве проводятся также системные обзоры домов с так называемыми "недогревами", которые осуществляет городская жилищно-коммунальная инспекция (Управление самоуправляющегося контроля КГГА).

Он заметил, что, из практики, в доме могут быть: недостаточные параметры подачи теплоносителя – это ответственность теплоснабжающей компании; некорректная работа внутридомовой системы теплоснабжения, "воздушные пробки", их устранение – задача управляющей компании и ее подразделений – жилищно-эксплуатационных участков. Кое-где фиксируется, что причиной нарушения работы домовой системы отопления являются сами жильцы, когда батареи выносят на балконы, прокладывают пол с подогревом или увеличивают количество секций на радиаторах и тому подобное.

В доме на улице Московской, 15 проблема недогрева была вызвана необходимостью регулирования подачи теплоносителя. Теплоснабжающая компания выполнит эту работу и до конца суток обеспечит надлежащее теплоснабжение.

"В любом случае мы будем реагировать на обращения киевлян относительно недогрева в квартирах, определять проблемы и устранять их. Безусловно, есть случаи, когда необходимо вкладывать значительные средства в реконструкцию системы отопления, это касается, в первую очередь, старых домов. В таких случаях действует программа софинансирования, которая теперь имеет более гибкую шкалу расходов на реконструкцию и переоборудование дома. Например, капремонт, техническое переоснащение инженерных сетей действует по пропорции – 85/15%. То есть город оплачивает 85% работ на улучшение и модернизацию внутридомовой системы теплоснабжения", – сказал Пантелеев.