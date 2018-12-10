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Приоритетными для участия в 2019 году определены CEE Investment Report и Global Cities report

Киев подал заявки на участие во влиятельных международных инвестиционных рейтингах в 2019 году, с этой целью на рассмотрение составителей ежегодных инвестиционных рейтингов направлены заявки, справочную и статистическую информацию о столице для включения Киева в перечень городов, которые оцениваются с точки зрения инвестиционной привлекательности. Об этом со ссылкой на информацию Департамента экономики и инвестиций сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, приоритетными для участия в 2019 году определены CEE Investment Report и Global Cities report - ежегодные отчеты, которые составляются авторитетными международными консалтинговыми компаниями. Будет оцениваться привлекательность города как инвестиционного пространства с точки зрения развития бизнеса и регулирования, инновационной активности, человеческого капитала.

CEE Investment Report - ежегодный отчет, создаваемый группой составителей - представителями международных консалтинговых компаний PwC, CBRE, Dentons и Skanska Group - ведущей мировой группой проектного развития и строительства. Рейтинг сравнивает города Центральной и Восточной Европы по привлекательности инвестиций в недвижимость. В отчете также рассматривается привлекательность городов региона относительно развития бизнеса и регулирования, привлечения капитала.

Global Cities Report отображает оценку деловой активности в городах. Он был создан больше 10 лет назад ведущими учеными и бизнес-консультантами и с тех пор является ежегодным рейтингом. Город Киев стремится быть включенным в Global Cities Outlook, что является составной частью глобального ежегодного отчета и оценивает среднюю и долгосрочную инвестиционную привлекательность городов, исходя из их имущественного положения, состояния городской экономики, инновационной активности, качества городского управления и содействия бизнесу.

"Присутствие Киева в рейтингах среди самых влиятельных и самых привлекательных городов мира - это весомый аргумент для международного бизнеса в принятии решений о начале своей деятельности в украинской столице. Поэтому сегодня наша работа сосредоточена на сохранении и улучшении лидерских позиций Киева с точки зрения инвестиционной и внешнеэкономической деятельности", - сообщила директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник.

Как отмечается, в марте 2018 года по результатам конкурса издание Foreign Direct Investment Magazine (fDi) (Published by The Financial Times Ltd.) "Европейские города и регионы будущего 2018/2019" Киев вошел в тройку лидеров в номинации "Лучшие европейские города будущего с точки зрения рентабельности" и оказался в десятке лучших европейских городов будущего по стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.