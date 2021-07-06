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На Киев и область надвигается гроза

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Киев, Вторник 06 июля 2021 17:03
На Киев и область надвигается гроза Фото: на Киев надвигается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и Киевской области. В ближайший час столицу и область накроет гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 6 июля гроза", - сообщили спасатели.

Из-за надвигающегося случая в Киеве и Киевской области объявили желтый уровень опасности.

Напомним, утром синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Украины.

Кроме того, в Украине идет антициклон, который принесет резкую перемену погоды.

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