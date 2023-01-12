Кібершахраї зламали сервери ДУ "Держгідрографія" для отримання 3 млн доларів: деталі

Злочинне угрупування несанкціоновано отримало доступ до серверів державної установи "Держгідрографія" та використало її потужності для спам-розсилки компрометуючої інформації. Метою кібершахрайської схеми ніби-то було вимагання коштів у міжнародної ІТ-компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН .

За даними поліції, від дій організованої злочинної групи, яку очолювала вінничанка Олена Крикун, постраждали стратегічна державна установа "Держгідрографія" та потужна ІТ-компанія, відома в Європі.

За інформацією правоохоронних органах, на які посилаються журналісти, група кіберзлочинців, імовірно, скористалась прогалинами в системі внутрішньої інфраструктури інформаційної безпеки держустанови. Та, отримавши несанкціонований доступ до серверів ДУ "Держгідрографія", здійснила з використанням їх потужностей розсилку повідомлень для дискредитації європейської ІТ-компанії.

Спам-розсилка велась на електронні адреси контрагентів та інвесторів фірми з метою вимагання у підприємців коштів за нерозголошення нібито відомої зловмисникам закритої інформації. Йдеться про суму у 3 млн доларів, зазначає видання.

Повідомляють також, що фігуранти згодом перейшли від інформаційного до силового тиску: директору ІТ-фірми погрожували викраденням та фізичною розправою.

Як інформує УНІАН, за цим фактажем ГУ Нацполіції у м. Києві відкрило кримінальні провадження за ч. 1 ст. 361 ККУ (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 355 ККУ (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 189 КК України (Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). Оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

Санкції даних статей передбачають штраф від 1000 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років та позбавленням волі на строк від 3 до 10 років відповідно.