Які види повісток вручають військовозобов'язаним: роз’яснення від ТЦК

В Україні військовозобов'язаним можуть вручити кілька видів повісток, кожна з яких має своє призначення. Повістка може бути видана для уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або безпосередньо для мобілізації.

Про це заявив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю " Суспільне ".

Повістки в Україні: нові правила та цифровізація

Процес вручення повісток в Україні зазнав певних змін завдяки цифровізації та впровадженню автоматизованої системи "Оберіг". Відтепер повістки можуть бути роздруковані за допомогою цієї системи та підписані електронним підписом (КЕП). Це означає, що підпис начальника районного територіального центру комплектування (ТЦК) не є обов’язковим - достатньо кваліфікованого електронного підпису.

Юридична сила повісток

Незалежно від способу доставки, повістки, підписані електронним підписом або власноруч, мають однакову юридичну силу. Документи з КЕП можуть бути надіслані до підприємств, де уповноважені особи роздають їх працівникам. Інший спосіб доставки - вручення повісток під час патрулювання вулиць або у місцях масового скупчення людей.

Типи повісток

В Україні існує два основних види повісток:

Для уточнення облікових даних.

Ця повістка використовується для перевірки особистої інформації та подальшого проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Бойова повістка.

Вручається після завершення перевірок, дає право на тимчасове звільнення з роботи та зобов’язує особу прибути для мобілізації.

Процес вручення та терміни

Людина вважається належним чином оповіщеною у таких випадках:

Повістка вручена на підприємстві під підпис керівника.

Під час патрулювання повістку вручили особисто після перевірки документів.

Повістка надіслана рекомендованим листом через "Укрпошту" із повідомленням про вручення.

У разі отримання повістки особа зобов’язана з’явитися до ТЦК упродовж трьох днів. Якщо цього не сталося, на четвертий день можна ініціювати розшук.

Особливі випадки

Якщо особа не може з’явитися за викликом через поважні причини (хвороба, форс-мажор, перебування у лікарні), це потрібно підтвердити офіційними документами. Наприклад, медична довідка може стати підставою для перенесення термінів.

Якщо повістка була надіслана поштою, то відлік починається після того, як людина отримала повідомлення про вручення. Якщо повістку не отримано, терміни не починають діяти, поки її не заберуть особисто або через законного представника.

Цифрові повістки

Наразі обговорюється можливість надсилання повісток через електронну систему "Дія". Це буде черговим кроком до повної цифровізації, але такі зміни потребують затвердження на рівні законодавства.