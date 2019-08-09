В КГГА заявили, что у правоохранителей нет разрешения на обыски

Фото: КГГА (РБК-Украина)

В КГГА заявили, что информация об обысках не соответствует действительности

В постановлении Голосеевского районного суда города Киева по строительству участка Большой кольцевой дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской речь идет исключительно о временном доступе к вещам и документам, а не о проведении обысков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщается, КГГА постоянно взаимодействует с правоохранительными органами с целью обеспечения расследования любых неправомерных действий. Все запросы правоохранительных органов обрабатываются в соответствии с законодательством Украины. Ответы на них предоставляются в определенные законом сроки. Таким образом, правоохранительные органы могут обратиться с запросом в соответствующее структурное подразделение КГГА. И для получения данных документов не требуется решение суда.

"Информация в Постановлении Голосеевского районного суда города Киева от 24.07.2019 по делу № 752/13649/19 относительно перечня документов, которыми располагает Департамент экономики и инвестиций КГГА, - не соответствует действительности. Владение документами, перечисленными в Постановлении, не относится к компетенции Департамента экономики и инвестиций, определенной Положением о нем. Учитывая недостоверную информацию, приведенную в Постановлении, и дальнейшее ее распространение в средствах массовой информации, усматривается цель соответствующей кампании не в получении документов, которые предстоит оценивать органам досудебного следствия, а в создании информационного повода, согласно которому действия выбранной киевлянами местной власти является предметом изучение правоохранительных органов. Призываем журналистов проверять информацию перед тем, как перепечатывать ее из других источников", - сообщили в КГГА.