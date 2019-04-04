ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КГГА рассказали об уходе за столичными деревьями

Новости » Общество    04.04.2019 - 18:11
В КГГА рассказали об уходе за столичными деревьями
Иллюстративное фото (из открытых источников)

"Киевзеленстрой" провел очередной этап обрезки деревьев

В Киеве специалисты коммунального объединения "Киевзеленстрой" провели очередной этап обрезки деревьев, что позволит защитить деревья от болезней и уберечь ветви от ломкости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, сегодня на улице Золотоворотской КО "Киевзеленстрой" и его предприятие по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района провело формирующую и санитарную обрезку деревьев.

Как сообщили в "Киевзеленстрое", на балансовых территориях коммунального объединения проводится санитарная и формирующая обрезка, а также удаляется вредная для деревьев омела. Обрезка проводится с привлечением специальной техники, в частности вышки высотой 22 метра. Со старых лип, каштанов, кленов, тополей, которые растут вдоль проезжей части, удалены сухие ветви и омела.

"Скоро начнут расти листья и это увеличит ломкость ветвей от ветра. Поэтому мы формируем крону таким образом, чтобы во время сильного ветра ветки не падали на пешеходную зону и проезжую часть, не травмировали людей и не наносили материального ущерба", – объясняет начальник управления контроля за содержанием зеленых насаждений и предоставления услуг КО "Киевзеленстрой" Михаил Олейник.

Напомним, в марте этого года "Киевзеленстрой" начал серию мастер-классов по обрезке деревьев с привлечением независимых специалистов. Во время мастер-классов демонстрируется техника обрезки деревьев в городских условиях, факторы, влияющие на необходимость дальнейшей обрезки.

В Киеве появится еще 231 пункт проката велосипедов, - КГГА За некачественные ЖКУ киевлянам перечислили 44,2 млн грн, - КГГА
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины КГГАдерево
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь