В КГГА рассказали об уходе за столичными деревьями

Иллюстративное фото (из открытых источников)

"Киевзеленстрой" провел очередной этап обрезки деревьев

В Киеве специалисты коммунального объединения "Киевзеленстрой" провели очередной этап обрезки деревьев, что позволит защитить деревья от болезней и уберечь ветви от ломкости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, сегодня на улице Золотоворотской КО "Киевзеленстрой" и его предприятие по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района провело формирующую и санитарную обрезку деревьев.

Как сообщили в "Киевзеленстрое", на балансовых территориях коммунального объединения проводится санитарная и формирующая обрезка, а также удаляется вредная для деревьев омела. Обрезка проводится с привлечением специальной техники, в частности вышки высотой 22 метра. Со старых лип, каштанов, кленов, тополей, которые растут вдоль проезжей части, удалены сухие ветви и омела.

"Скоро начнут расти листья и это увеличит ломкость ветвей от ветра. Поэтому мы формируем крону таким образом, чтобы во время сильного ветра ветки не падали на пешеходную зону и проезжую часть, не травмировали людей и не наносили материального ущерба", – объясняет начальник управления контроля за содержанием зеленых насаждений и предоставления услуг КО "Киевзеленстрой" Михаил Олейник.

Напомним, в марте этого года "Киевзеленстрой" начал серию мастер-классов по обрезке деревьев с привлечением независимых специалистов. Во время мастер-классов демонстрируется техника обрезки деревьев в городских условиях, факторы, влияющие на необходимость дальнейшей обрезки.