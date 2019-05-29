КГГА привлекла к диалогу врачей и родителей детей больницы №7

В КГГА рассказали о реорганизации медучреждения

В Киевской городской государственной администрации обсудили с сотрудниками Детской клинической больницы №7 Печерского района и родителями детей вопрос реорганизации медучреждения. Об этом сообщил первый заместитель КГГА Николай Поворозник на своей странице в социальной сети Facebook.

«Пообщались с врачами и родителями детей, которые обслуживаются в столичной детской больнице №7. Интересный разговор, разнополярный в начале и в конце. Всех волнует вопрос непрерывного предоставления качественных услуг этим медучреждением. И «оказывается», которые никто и не собирался останавливать», - сказал первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, скандал вокруг деятельности этого медицинского учреждения ради пиара раздули популисты.

«К сожалению, неосведомленностью пытаются воспользоваться те, кто не хочет перемен, перемен к лучшему, кто стремится лишь использовать ситуацию для собственного пиара! Договорились отозвать проект решения и подробно обсудить изменения в больнице №7. Приятно общаться с людьми, которые искренне переживают и настроены на конструктив», - констатировал Поворозник.

Напомним, что в случае принятия решения о реорганизации Детской клинической больницы №7 Печерского района в столице появится мощное детское учреждение интенсивного лечения. При этом все имеющиеся на сегодня отделения больницы будут оказывать медицинскую помощь в обычном режиме, сокращение врачей также не произойдет.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, сейчас в городе не существует коммунального учреждения здравоохранения, оказывающего помощь детям с политравмами (совокупность травм различных органов и систем, полученных при тяжелых ДТП, несчастных случаях, падениях с высоты и т.д.). Нейрохирургическая помощь оказывается Киевским городским центром детской нейрохирургии (КМЦДН), который расположен в помещении Детской клинической больницы №7 Печерского района. Реорганизация учреждения значительно улучшит качество оказания медицинской помощи и содействовать развитию высокоспециализированной медицинской помощи детям.