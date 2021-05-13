В КГГА пояснили механизм повышения стоимости проезда в транспорте

Решение по изменению тарифов проезда в общественном транспорте столицы принимается распоряжением Киевской городской государственной администрации (КГГА) после экономических расчетов и прохождения соответствующих процедур. Этому предшествует общественное обсуждение.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник .

Он пояснил, что порядок установления тарифа на пассажирские перевозки в коммунальном транспорте состоит из нескольких этапов. На первом перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа “То есть, собственно, объяснение, почему нужно менять стоимость перевозок”, - уточнил Поворозник.

После этого Департамент транспортной инфраструктуры КГГА изучает обоснование и готовит пакет документов об изменении стоимости проезда в общественном транспорте.

Следующий этап - специалисты Департамента экономики и инвестиций рассматривают экономическое обоснование и делают собственные расчеты, каким должен быть тариф.

Смена тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения КГГА, которому предшествует общественное обсуждение и регистрация в Минюсте Украины.

“Подчеркиваю, что решение об окончательной стоимости проезда утверждается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов”, - отметил он.