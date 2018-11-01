В КГГА пообещали содействие в решении проблем ЖК "Мега-Сити"

Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

Город и в дальнейшем будет обеспечивать координацию процессов

Город и в дальнейшем будет обеспечивать координацию процессов ради урегулирования проблем энергоснабжения, выполнения технических условий в домах на Харьковском шоссе, 19 и 19-А, соблюдения графика погашения задолженности за потребленную электроэнергию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"Жители указанных домов должны выбрать метод конструктивного диалога и партнерства, а не радикальных действий. Ведь сегодняшнее блокирование улиц повлекло за собой большую проблему для тысяч киевлян, которые не могли попасть на работу, часами стояли в пробках (сейчас движение разблокировано). Для решения проблемы этих домов есть все предпосылки и содействие со стороны города", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября 2018 года на техническом совещании было принято решение о продлении временного соглашения № 62349 от 02.04.2013 до 1 декабря 2018 года.

23 октября 2018 года проведено очередное совещание с представителями Киевской городской государственной администрации и всеми руководителями ОСМД ЖК "Мега-Сити".

ДТЭК Киевские электросети восстановило электроснабжение домов после достижения договоренностей о согласовании графика погашения долга в размере свыше 3 млн грн, накопленный обслуживающей организацией ООО "ДОМ-СЕРВИС 19".

В результате переговоров сумму долга решили разбить на пропорциональные платежи, которые должны быть уплачены до 1 июля 2019 года. Первый транш в сумме около 250 тыс. грн от ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" поступил уже сегодня. Остальные – около 2,7 млн грн – выплатят в течение установленного срока. Поэтому, согласно договоренностей, энергетики восстановили электроснабжение домов 19 и 19-А на Харьковском шоссе.

Представителям инициативных групп жителей предложенный алгоритм решения проблемы, который позволяет выполнить технические условия и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. Однако в дальнейшем жители должны выполнить технические условия, без чего невозможно стабильное электроснабжение в здании, придерживаться графика погашения долга и не допустить накопления долга в дальнейшем.