KG GROUP та "Кременчукгаз" впровадили в Кременчуці альтернативне опалення багатоповерхівок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз групи компаній KG_GROUP та АТ "Кременчукгаз ".

"Ми зробили першу систему автономного опалення на багатоповерхівку. У роботі - ще одна. Експеримент впроваджений фахівцями групи компаній KG_GROUP та АТ "Кременчукгаз" спільно з ОСББ і власне мешканцями будинку без реконструкції зовнішніх мереж або внутрішньоквартирних комунікацій. Завдання системи - використовувати наявні в будинку обсяги природного газу та нульові втрати теплової енергії при передачі", - повідомив голова правління АТ "Кременчукгаз" Богдан Оксененко.

На підприємстві визначили, що для вирішення проблеми опалення багатоповерхівок найбільш прийнятним є варіант автономного джерела енергії, бо таким чином будівля забезпечується тепловою енергією як єдина інженерна система.

Теплоносій подається до квартир за допомогою модульного компактного теплогенератора та забезпечує нормативну температуру у приміщеннях споживачів.

Зазначається також, що для максимального ефекту енергозбереження є сенс проводити повну термомодернізацію будинку (опціонально як завдання на майбутнє). Натомість зберігається можливість відновлення централізованого опалення, як це було раніше.

"З повномасштабним вторгненням російської армії в Україну після ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ акцент змістився на пошук рішення щодо забезпечення багатоповерхівок теплом з використанням доступних енергоресурсів і технічних можливостей підприємства. В результаті викристалізувався оптимальний, на наш погляд, варіант, запропонований на розгляд головам ОСББ. Для реалізації була потрібна фінансова участь самих споживачів. Мешканці двох багатоповерхівок погодилися. Завдяки цьому запустили пілотний проект. Надалі передбачаються мінімальні витрати на експлуатацію та обслуговування встановленого обладнання. Важливо розуміти, що ми розглядаємо цей проект не як покращення умов чи здешевлення послуги, а як виживання в умовах війни, в умовах зруйнованої інфраструктури, але має стратегічні переваги. Мінімальні втрати тепла під час передачі, можливість гнучко регулювати температуру в будинку та мінімальні витрати природного газу", - додає заступник голови правління АТ "Кременчукгаз" Віталій Чорненький.

Найближчим часом мешканцям цих багатоповерхівок належить утеплити зовнішні стіни, оскільки максимальний ефект використання даного способу опалення досягається при повній термомодернізації споруди.