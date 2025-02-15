Келлог дорікнув адміністрації Байдена щодо України: раніше були гасла, у нас буде стратегія

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог розкритикував адміністрацію колишнього президента США Джо Байдена за відсутність стратегії щодо України. Він наголосив, що гасла про підтримку недостатні.

Про це Келлог сказав під час обговорення плану щодо миру в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Мюнхенської конференції з безпеки.

"Ми вже згадували Крим. Але не треба звинувачувати у всьому нас. Були гучні заяви будемо стільки скільки потрібно, але це просто гасла, а у нас буде стратегія", - наголосив він.

Під час виступу спецпредставник США наголосив, що нова влада буде готувати читкий план щодо допомоги Україні.

Зауважимо, що вчора під час свого виступу сенатор-республіканець США Ліндсі Грем також згадав, що США у 2014 році, коли почалась російська агресія щодо України, обмежились лише наданням гуманітарної допомоги.

"Що ми зробили не так у 2014 році? Ми не давали Україні зброї, ми давали їм ковдри", - нагадав сенатор-республіканець.

Зауважимо, що Мюнхенська конференція з безпеки 2025 триває другий день.

Низка подій форуму 15 лютого присвячені війні в Україні. РБК-Україна зібрало всі подробиці другого дня Мюнхенської конференції.

Нагадаємо також, що раніше сьогодні спеціальний посланник президента США Кіт Келлог взяв на себе публічне зобов'язання за 180 днів задіяти всі сторони для завершення війни в Україні.

РБК-Україна зібрало головні заяви Келлога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.