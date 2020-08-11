Фото: газ (Виталий Носач/РБК-Украина)

А каждый девятый потребитель газа ни разу с начала года не рассчитался за распределение газа

Каждый седьмой потребитель Хмельницкой области задолжал за доставку газа. Общая сумма неплатежей клиентов-бытовых потребителей АО "Хмельницкгаз" достигла 19 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, на 1 августа каждый девятый потребитель газа Хмельницкой области ни разу с начала года не рассчитался за распределение газа, а каждый седьмой - задерживает оплату на 2-3 месяца. Несвоевременные расчеты не дают возможности газораспределительной компании проводить первоочередные работы на газопроводах области для бесперебойной доставки газа потребителям.

По состоянию на 1 августа 2020 года клиенты "Хмельницкгаза" оставили без оплаты 12% счетов за распределение газа. В свою очередь, 47 млн гривен вместе с бытовым потребителями также задолжали за распределение (доставку природного газа) и другие категории потребителей.

К примеру, теплоснабжающие предприятия не заплатили за предоставленные услуги 17,6 ​​млн гривен, бюджетные организации - 225 тысяч гривен, другие субъекты хозяйствования - около 10 млн гривен.

Чтобы гарантировать дальнейшее бесперебойное и безопасное распределение, газораспределительная компания призывает к своевременной и полной оплате предоставленных услуг до 20 числа месяца.

"В первую очередь, спасибо нашим потребителям, которые даже в сложных для всех условиях пандемии, ежемесячно в срок до 20 числа рассчитываются за полученные услуги доставки", - сообщил коммерческий директор "Хмельницкгаза" Александр Надольный.

Он отметил, что выплаты - единственный источник финансирования компании.

"Просим подолян не задерживать оплаты счетов за доставку, ведь именно эти средства - единственный источник финансирования компании. Оплату за доставку газа направляем на первоочередные нужды: проведение ремонтов, приобретение и замену газорегулирующего оборудования, круглосуточное функционирование экстренной службы 104, приобретение и замену счетчиков, уплату налогов др.", - объяснил Надольный.

Сейчас именно летняя теплая сухая погода - самый продуктивный период для проведения газовиками всех необходимых технических работ, что позволяет именно в этот короткий срок подготовить 18 тыс. км газораспределительной системы области к бесперебойной работе и многократной нагрузке в отопительный сезон.

В свою очередь, АО "Хмельницкгаз" позаботился о безопасности потребителей и давно ввел около десятка современных доступных и безопасных онлайн-сервисов для осуществления оплаты счетов за доставку из дома со своих гаджетов.

Поэтому оплатить выбранным клиентом платежным сервисом и наименьшей комиссией можно через:

Личный кабинет на сайте 104.ua

Чат-бот "7104ua" в Viber Telegram

Мобильное приложение 104Mobile для Android

Мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone

А также с помощью:

Системы интернет-платежей Portmone.com

Сервиса онлайн-платежей iPay.ua

Интернет-услуг "Ощад 24", "Приват 24" и другие.

Напомним, что даже в непростое для всех период карантина "Хмельницкгаз", как предприятие критической инфраструктуры, ни на минуту не прекращало доставлять природный газ более 400 тыс. подолянам. Поэтому, чтобы гарантировать дальнейшее бесперебойное и безопасное распределение, газораспределительная компания обращается с большой просьбой своевременной и полной оплаты предоставленных услуг до 20 числа месяца.