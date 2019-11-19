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Каждый четвертый клиент "Сумыгаз Сбыта" платит за газ онлайн

Новости » Энергетика     19.11.2019 - 17:00
Каждый четвертый клиент "Сумыгаз Сбыта" платит за газ онлайн
Иллюстративное фото (dtek.com)

Потребители все больше отдают предпочтение онлайн услугам

Более 100 тыс. клиентов ООО "Сумыгаз Сбыт" предоставляют предпочтение личному кабинету на сайте 104.ua и мобильным приложениям 104 Mobile, а 7 тыс. клиентов пользуются viber-ботом 7104ua. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Задача "Сумыгаз Сбыт" сделать сервисы максимально доступными и комфортными, обеспечивая к ним доступ 24 часа в сутки", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, потребители все больше отдают предпочтение онлайн услугам. Поэтому компания расширяет функционал сервисов.

"Впервые все пользователи viber-ботом 7104ua получили возможность загрузить счет за октябрь в формате PDF. Напомним, что многофункциональность этого онлайн-сервиса, предоставляет прекрасную возможность добавить несколько лицевых счетов в пункте меню "Настройки". И таким образом контролировать расчеты не только за своим домовладением, но и помочь с газовыми вопросами своим близким, например, родителям", - говорит директор "Сумыгаз Сбыта" Елена Руденко.

Для регистрации в чат-боте 7104ua необходимо открыть меню Viber, выбрать раздел меню "QR-код", после чего навести камеру телефона на изображение с кодом. Далее ввести номер лицевого счета, сумму последнего платежа или номер счетчика газа. Зарегистрироваться можно с помощью детальной инструкции.

"Специалисты "Сумыгаз Сбыт" в дальнейшем намерены расширять перечень сервисов и совершенствовать действующие, что дает возможность существенно оптимизировать процесс обслуживания потребителей газа, обеспечивая его высокую скорость и качество", - говорится в сообщении.

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