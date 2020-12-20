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В Казахстане ужесточают карантин на Новый год

Нур-Султан, Воскресенье 20 декабря 2020 13:21
В Казахстане ужесточают карантин на Новый год
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Казахстане ужесточаются ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Ограничения будут действовать с 25 декабря по 5 января.

Соответствующее решение приняло правительство Казахстана.

Так, в стране будет запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов.

Кроме этого, правительство усилит ограничительные меры на крупнейшем в Казахстане нефтегазовом месторождении "Тенгиз" до стабилизации ситуации с COVID-19.

При этом планируется снизить цены на антикоагулянты в рознице на 24%.

Кроме того, с третьего квартала учебного года для выпускных классов (9,11,12 классы) рассматривается комбинированное обучение (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно).

Напомним, в конце октября правительство Казахстана запретило авиакомпаниям осуществлять посадку пассажиров без результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

Кроме того, в Казахстане ввели обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывших в Республику.

Добавим, что ранее Казахстан приостановил возобновление авиасообщения с другими странами. А иностранцев обязали предъявлять справки об обследовании на COVID-19. При ее отсутствии пассажира отправляют в стационар на два дня на время тестирования.

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