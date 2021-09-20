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В Казахстане мужчина открыл огонь по судебным исполнителям: есть погибшие

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Нур-Султан, Понедельник 20 сентября 2021 16:09
В Казахстане мужчина открыл огонь по судебным исполнителям: есть погибшие Фото: в Алма-Ате мужчина открыл огонь по судебным приставам, есть погибшие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Алма-Ате (Казахстан) мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые пришли выселять его из дома. В результате происшествия погибли пять человек, в том числе полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахское издание Ratel.kz.

По его данным, днем 20 сентября судебные приставы пришли выселять из дома людей, согласно постановлению Алатаутского районного суда Алма-Аты. Один из выселяемых открыл по ним огонь.

В результате перестрелки погибли пять человек, включая судебных приставов, полицейских и гражданских. Подозреваемый в стрельбе задержан.

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