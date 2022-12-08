Бізнесмен Кауфман вийшов під заставу

Борис Кауфман, якого Вищий антикорупційний суд взяв під варту після судового засідання 7 грудня, вийшов під заставу. Сума застави в розмірі 129 млн гривень була сплачена в той же день о 14:30.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на адвоката Кауфмана.

Повідомляється, що наразі бізнесмен звільнений з під варти й перебуває в Києві.

Адвокати також зазначили, що на сьогодні мають лише повідомлення про підозру від НАБУ. Втім самих злочинів та фактів порушень у підозрі не описано, а до трьох ймовірних епізодів, про які йде мова, Кауфман не має жодного відношення.

Адвокати також додали, що в наданих слідством до Вищого антикорупційного суду матеріалах, немає фактичних даних про вчинення Кауфманом протиправних діянь.

"Висунуті обвинувачення є абсолютно безпідставними і нічим не обгрунтованими", - стверджують адвокати.