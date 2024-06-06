Кати в Бучі та розстріли на Майдані: топ-5 найбільш обговорюваних розслідувань журналістів за рік

6 червня в Україні щороку відзначають день журналіста. За час повномасштабної війни ця професія набула ще важливішого значення, адже представники медіа стали своєрідним мостом між владою та військовими й споживачами інформації.

Хто закатував полковника СБУ в Бучі

У розслідуванні "Радіо Свобода" йдеться про те, що 6 березня 2022 року полковника СБУ Олексія Теліженка схопили російські окупанти в його будинку в Бучі. За результатами розслідування, журналісти вважають, що це зробили військові 27-го окремого загону спецпідрозділу Росгвардії "Кузбас".

Вони викрали з будинку Теліженка його особисті речі. Серед них був і парадний кітель з військовими нагородами. Журналістам вдалося виявити ідентичні нагороди в кімнаті-музеї бойової слави 27-го окремого загону "Кузбас" в місті Кемерово.

Окупанти знущалися з українського полковника та катували його. Від отриманих травм Олексій Теліженко помер.

Розслідувачі встановили, що до його вбивства ймовірно причетні високопоставлені російські військові зі 175-го окремого розвідувального батальйону із Пскова, який входить до 76-ї десантно-штурмової дивізії. Серед них:

заступник командира 175-го ОРБ, капітан Каскулов Аслан Юрійович

заступник начальника штабу 175-го ОРБ, капітан Глушенков Ярослав Олександрович

Глушенков Ярослав Олександрович начальник РЕБу 175-го ОРБ, капітан Дрога Сергій Федорович

Стеження СБУ за редакцією Bihus Info

У січні 2024 року в мережі з'явилося відео, на якому співробітники редакції вживали наркотики на новорічному корпоративі. Цей факт справді був, і всіх учасників купівлі-продажу заборонених речовин звільнили з видання.

Засновник Денис Бігус відразу відреагував і заявив, що за журналістами стежили кілька місяців, у новорічну ніч, зокрема. Камери прихованого спостереження стояли навіть у лазні та спальнях.

Згодом журналісти Bihus Info провели власне розслідування стосовно цього скандалу. За їхніми даними, цим займався Департамент захисту національної державності СБУ. Цю групу очолював співробітник СБУ Ігор Кравченко.

Група осіб, причетних до спостереження, за день до заїзду редакції заселилася в ті ж самі номери для встановлення прихованих камер. А після виїзду команди наступного дня в ці номери повернулися співробітники СБУ, щоб забрати свою техніку.

31 січня керівника Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка звільнили.

СБУ майже відразу відреагувала на скандал коментарем пресслужби на сайті.

"Протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності Служби безпеки України. За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники Bihus.Info. Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", - йдеться в заяві.

Bihus Info вирахували, що для операції СБУ зібрала 30 співробітників.

Бучанські кати: як склалася їхня доля за два роки

В окупації Бучі брав участь 234-й десантно-штурмовий полк під командуванням Артема Городилова з позивним "Уран". Саме він віддавав накази розстрілювати цивільних.

Після цього окупанти забирали мобільні телефони вбитих місцевих мешканців і дзвонили додому в Росію. Саме завдяки цим дзвінкам журналісти New York Times ідентифікували 30 російських військових, які можуть бути причетними до злочинів.

Розслідувач медіа "Телебачення Торонто" Анатолій Остапенко відстежив долю російських окупантів, які чинили воєнні злочини в Бучі.

Десантник Ілля Сабуров продовжує воювати в Україні. Він вважає фейком власну причетність до вбивств у Бучі. Його дівчина, яка веде соціальні мережі, знає, що Сабуров брав участь у катуваннях українців.

Десантник Олександр Переверзєв фігурує в розслідуванні про розстріли на вулиці Яблунській у Бучі. Станом на червень 2023 року він також продовжував воювати в Україні, однак наразі невідомо, чи живий він ще.

Окупант Євгеній Домрачьов після Київщини відправився на Херсонщину. Українські військові вже ліквідували його.

Розвідник Андрій Смірнов з Алтайського краю був фанатом рашизму й до 24 лютого 2022 року. Його дружина Ірина наслідує ті самі погляди, що й чоловік. Восени 2023 року вони разом відпочивали в Таїланді, не турбуючись про причетність до вбивств.

Однак не всі окупанти виявили ентузіазм продовжувати воювати. Наприклад, Михайло Гурьянов не повернувся до своєї військової частини. Його судили до року умовного терміну.

Один з окупантів Микола Карташев потрапив в український полон на Харківщині. Його долю вирішує суд.

Розстріли на Майдані

На початку квітня 2024 року журналісти "Слідства.Інфо" зрообили розслідування про майно сім'ї керівника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка. Вони виявили, що його дружина у грудні 2023 придбала квартиру в житловому комплексі преміумкласу в Печерському районі за 12,8 мільйона гривень.

Через два дні після виходу розслідування одному з авторів матеріалу Євгенію Шульгату намагалися вручити повістку.

8 квітня 2024 року Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів. Також відкрили провадження за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями.

Ілля Вітюк (фото: СБУ)

Наступного дня Василь Малюк відсторонив Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин. У цей період його відправили проходити службу в бойовому підрозділі СБУ на фронті.

Крім того, журналісти "Слідства Інфо" з'ясували, що Вітюк, імовірно, знімав розстріли на Майдані з боку "Беркуту". Вони знайшли відеозапис, на якому людина, схожа на Вітюка, веде знімання подій на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Саме того дня спецпризначенці "Беркуту" розстріляли 48 учасників Революції гідності та поранили ще 80 протестувальників.

Ідеологічні табори Лукашенка

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я опублікувала дослідження, відповідно до якого на територію Білорусі з України вивезли щонайменше 2 442 дитини.

Для них організовували табори, де пропагували ідеї "руского міра". Зокрема, на концертах закликають окупувати всю Україну.

У цих вивезеннях українських дітей беруть участь БФ білоруського паралімпійця Олексія Тала та білоруське товариство Червоного Хреста, хоча головний офіс призупинив фінансування та членство філії в РБ.

Пропозиції про поїздки з тимчасово окупованих Росією українських територій батьки дітей отримують від класних керівників. Такі пропозиції також висуває колаборантка Наталія Нещадим.

Чим займаються діти в так званих "таборах"? Відвідують символи прорадянської пропаганди, зустрічаються з військовими та міліцейськими Білорусі, слухають пропагандистські російські пісні, роблять сценки з перевдяганнями в піонерів і радянських ветеранах, їздять на військові полігони тощо.

Автор розслідування Максим Савчук прогнозує, що депортації українських дітей продовжаться й надалі. Чи можливо це припинити?

"Україна має перемогти. Ми можемо припинити кожну дію в сторону українських дітей тільки перемогою. Іншого виходу немає", - каже уповноважена президента України з питань дітей і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.