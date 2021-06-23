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Каталонские сепаратисты покинули тюрьму после помилования Мадридом

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Испания, Среда 23 июня 2021 16:19
Каталонские сепаратисты покинули тюрьму после помилования Мадридом Фото: каталонские сепаратисты покинули тюрьму после помилования (Андрей Василюк, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Лидеры сепаратистского движения Каталонии, которые попали в тюрьму за свою роль в попытке получить независимость в 2017 году, вышли из-под стражи в среду. Ранее правительство Испании помиловало их.

Об этом сообщает Reuters.

Освобожденных политиков и активистов, которые несли баннер с требованием "свободы Каталонии", поприветствовал глава регионального правительства Пер Арагонес.

"Ни одно помилование не заставит замолчать каталонский народ, они не закроют нам рот , - сказал Жорди Куйсарт, один из помилованных сепаратистов и глава каталонской культурной ассоциации Omnium.

Хосеп Рулл, бывший чиновник правительства Каталонии, сказал: "мы достигнем независимости Каталонии и победим".

Девять политиков и активистов были осуждены в 2019 году от девяти до 13 лет за беспорядки и злоупотребления государственными средствами после несанкционированного референдума о независимости, который привел к кратковременному провозглашению независимости и самому большому политическому кризису в Испании за последние десятилетия.

Центральное правительство помиловало их жестом доброй воли с целью начать переговоры по разрешению политического конфликта. Помилованным запрещено занимать государственные должности.

Во вторник правительство Испании официально помиловало каталонских политиков за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году.

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