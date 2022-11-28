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Карта війни в Україні від британської розвідки: актуальні дані

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Україна, Понеділок 28 листопада 2022 15:49
Карта війни в Україні від британської розвідки: актуальні дані Фото: британська розвідка оновила карту війни в України на 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують відбивати атаки ворога та утримувати лінію фронту. Окупанти своєю чергою намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

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Карта війни в Україні від британської розвідки: актуальні дані

За даними британської карти бойових дій, найважчою ділянкою фронту залишається схід України.

Британська розвідка зазначає, що російські війська продовжую атаки у районі Бахмута, Авдіївки та північніше окупованого Донецька. Також окупанти намагаються штурмувати на сході Харківської області та прорвати оборону ЗСУ у Луганській області. Проте просування ворога не зафіксовано.

Також немає змін на лінію фронту у Херсонській та Запорізькій областях. На цих напрямках окупанти продовжують активно обстрілювати прифронтові населені пункти.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці минулої доби відбили атаки росіян поблизу 10 населених пунктів Донецької області.

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