Карта війни в Україні від британської розвідки: актуальні дані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Натисніть на зображення, щоб детальніше переглянути карту бойових дій.

За даними британської карти бойових дій, найважчою ділянкою фронту залишається схід України.

Британська розвідка зазначає, що російські війська продовжую атаки у районі Бахмута, Авдіївки та північніше окупованого Донецька. Також окупанти намагаються штурмувати на сході Харківської області та прорвати оборону ЗСУ у Луганській області. Проте просування ворога не зафіксовано.

Також немає змін на лінію фронту у Херсонській та Запорізькій областях. На цих напрямках окупанти продовжують активно обстрілювати прифронтові населені пункти.