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Карта боевых действий в Украине на 4 сентября: какова ситуация на фронтах

Новина українською →
Украина, Воскресенье 04 сентября 2022 16:09
Карта боевых действий в Украине на 4 сентября: какова ситуация на фронтах Фото: обнародована свежая карта войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 4 сентября, российские оккупанты совершили несколько попыток штурмов, но ВСУ не дали им продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

Карта боевых действий в Украине на 4 сентября: какова ситуация на фронтах

Россияне пытались проводить штурмы в нескольких районах Донецкой области. Попытки продвижения оккупантов были зафиксированы возле Богородичного, Пасеки, Долины, Бахмута, Первомайского и Песков. Украинские военные отбили все наступления россиян.

В это же время, согласно данным карты Liveuamap, Вооруженным силам Украины удалось освободить село Озерное (Донецкая область).

Карта боевых действий в Украине на 4 сентября: какова ситуация на фронтахСело Озерное на карте (скриншот)

Также вражеские войска провели ряд обстрелов населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по строительно-монтажному управлению в Херсоне, в котором находиться склад боеприпасов оккупантов.

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