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"Карпаты" подписали экс-защитника "Лацио"

Новости » Спорт    25.06.2019 - 12:55
"Карпаты" подписали экс-защитника "Лацио"
Фото: Франьо Прце (fckarpaty.com)

Соглашение с хорватом рассчитано на 3 сезона

"Карпаты" подписали хорватского защитника Франьо Прце. Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Соглашение с 23-летним футболистом подписано сроком на три сезона.

Будучи воспитанником "Хайдука", в 18 лет футболист подписал контракт с "Лацио", где выступал за юношескую команду. В октябре 2016 года вышел на матч элитного итальянского дивизиона против "Торино".

Также играл за "Салернитану", "Брешию", "Истру 1961" и "Омонию". Вызывался в юношескую и молодежную сборные Хорватии.

По итогам минувшего сезона "Карпаты" заняли десятое место в турнирной таблице чемпионата, но сохранили прописку в Премьер-лиге, в переходных матчах обыграв "Волынь" (0:0, 3:1).

Тренером команды остался Александр Чижевский, руководивший командой в концовке прошлого сезона.

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