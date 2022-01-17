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В Карпатах рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье: температура опустилась до -13

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Карпаты, Понедельник 17 января 2022 12:10
В Карпатах рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье: температура опустилась до -13 Фото: в Карпатах мороз (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иванна Шовкун

В Карпатах местами зафиксировали ухудшение погодных условий. Потому туристам и местным жителям не рекомендуют подниматься на высокогорье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По состоянию на 11:00 понедельника, 17 января, на горе Поп Иван Черногорский облачно и туман (видимость до 20 м). Также на горе ветер западный, порывы до 20 м/с. Температура воздуха опустилась до -13 градусов, высокая влажность (происходит оледенение)

"Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!", - говорится в сообщении.

В Карпатах рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье: температура опустилась до -13Фото: на горе Поп Иван Черногорский ухудшилась погода (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, 17 января почти на всей территории Украины ожидаются снегопады, местами с дождем. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -8 до +6 градусов.

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