Карантинные меры в школах одобряют 30% украинцев

Фото: 1 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)

Родители школьников против карантинных ограничений, а также масок в школах

Поддерживают ограничительные меры для организации обучения в школах с нового учебного года 30% украинцев. Еще 40% опрошенных относятся отрицательно, а 22% - нейтрально.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Почти половина (49%) поддерживают обязательное ношение масок для учеников на переменах в школе, несмотря на это 45% - против такой инициативы. Больше всего последних среди тех, кто имеет детей дошкольного и школьного возраста.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 1-5 сентября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев заявили, что эпидемия коронавируса не представляет угрозы для них лично.

Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, положительно относятся к введению дистанционного обучения в связи с пандемией нового коронавируса 32,3% граждан Украины. Против решения правительства выступают 49,7% украинцев.