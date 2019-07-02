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Кандидат "Слуги народа" Куницкий с двойным гражданством служил в армии Израиля

Новости » Выборы 2019    02.07.2019 - 20:17
Кандидат "Слуги народа" Куницкий с двойным гражданством служил в армии Израиля
Фото: Александр Куницкий (Facebook / Александр Куницкий)

Нардепы опубликовали фото Куницкого в армии Израиля

Харьковский блогер Александр Куницкий, который баллотируется в народные депутаты от партии "Слуга народа" проходил службу в израильской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение внефракционного народного депутата Андрея Денисенко в Facebook.

Александра Куницкого ранее заподозрили в двойном гражданстве, что запрещено законом Украины. В ЦИК сообщили, им были переданы документы от компетентных госорганов, которые подтверждают, что кандидат от "Слуги народа" одновременно является гражданином Украины и иностранного государства Израиль. 

Во вторник, 2 июля появились новые подробности скандала вокруг Куницкого. Так, Денисенко сделал пост на своей странице в Facebook, показав фотодоказательство службы Куницкого в армии иностранного государства.

Кандидат &quot;Слуги народа&quot; Куницкий с двойным гражданством служил в армии Израиля

Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75

"Из новостей услышал, что штаб "Слуги народа" наконец обратил свое внимание на доказанный факт наличия у их кандидата в народные депутаты Александра Куницкого двойного гражданства. Поэтому хочу облегчить им поиск и анализ фактов и добавляю еще один важный довод - фотографию Куницкого с его армейским товарищем", - заявил Денисенко. 

Нардеп также уточнил, что служить в армии Израиля имеют право и обязанность только граждане этой страны. В тоже время, другой народный избранник Игорь Мосийчук выложил еще один снимок, утверждая, что на нем изображен именно Куницкий.

Кандидат &quot;Слуги народа&quot; Куницкий с двойным гражданством служил в армии Израиля

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

"Иногда одно фото стоит тысячи слов. Стоит даже больше, чем сухие факты и любые документы, которые якобы и читают, но никогда не вчитываются, и не анализируют. На фото: кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 169 округу в Харькове Александр Куницкий в окружении сослуживцев в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля)", - заявил Мосийчук.

Также журналисты нашли в YouTube видео, датированное 2014 годом. Оно опубликовано одним из блоггеров. На видео Куницкий подтверждает, что находится в Израиле и готовится принять присягу для прохождения службы в израильской армии.

В партии "Слуга народа" пока никак не комментируют опубликованные снимки и продолжение скандала с двойным гражданством Александра Куницкого. 

Напомним, харьковский видеоблоггер Александр Куницкий баллотируется в 169 округе Харькова от политической силы "Слуга народа". Ранее народный депутат Александр Денисенко сообщил, что Куницкий  в 2019 году неоднократно посещал Россию и при этом иногда использовал паспорт гражданина Израиля, а в 2015-м году блогера депортировали из Украины из-за нарушения пограничного режима. 

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