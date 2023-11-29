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У Канаді вивчення Голодомору включили до шкільної програми

Середа 29 листопада 2023 01:59
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У Канаді вивчення Голодомору включили до шкільної програми Фото: Канада включила вивчення Голодомору до шкільної програми (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

У канадській провінції Онтаріо вивчення Голодомору включили до обов'язкової шкільної програми для учнів 10-го класу.

Про це заявив міністр освіти Онтаріо Стівен Лечче, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

"Зростання екстремізму, у тому числі комунізму і марксизму - це пряма загроза нашій демократії, соціальним зв'язкам і цінностям канадців. Я рішуче налаштований покращити освіту по відношенню до наших спільних цінностей, зокрема зробивши обов'язковим в курсі історії Канади для 10 класу вивчення жахів переслідування українців під час Голодомору", – наголосив міністр освіти.

Лечче також повідомив, що введений курс сприятиме захисту основоположних канадських цінностей свободи та демократії на противагу комуністичному екстремізму.

У ході виступу він також оголосив про виділення 300 тисяч доларів Канадсько-українському фонду для продовження Національного туру щодо підвищення поінформованості про Голодомор, зокрема діяльність його основного компонента – пересувного класу з вивчення Голодомору.

Пересувний клас є спеціально обладнаним автобусом з інтерактивним обладнанням, який їздить Канадою з метою донесення правди про трагічні події 1932-1933 років в Україні. Лекції в ньому вже прослухали понад 70 тисяч людей по всій Канаді, серед них переважно учні понад 500 канадських шкіл.

Голодомор в Україні

Голодомор 1932-1933 років вважається однією з найтрагічніших подій в українській історії. Масовий голод призвів до мільйонних жертв. Історики зазначають, що внаслідок Голодомору загинули близько 7 млн людей.

Верховна рада України звернулася до демократичних держав із проханням визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Після початку повномасштабної війни цей процес активізувався. Ряд європейських країн прийняли відповідне рішення, як і понад 30 штатів у США.

Більше про Голодомор в Україні можна прочитати у матеріалі "Помста за свободу. В Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору".

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