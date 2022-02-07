В Канаде внедорожник въехал в толпу протестующих против карантинных ограничений
В Канаде автомобиль въехал в толпу протестующих против карантинных ограничений. В результате инцидента четыре человека получили травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
По данным канадской полиции, 42-летний мужчина был арестован после того, как в пятницу вечером на скорости въехал в толпу демонстрантов, проводивших акцию протеста у здания законодательного органа провинции Манитоба.
"Задержанному мужчине предъявлено обвинение в том, что он наехал на группу протестующих", - сообщила полиция Виннипега.
Полиция добавила, что пока неясно, каким был мотив злоумышленника.
В результате инцидента были травмированы четверо мужчин. Подозреваемого, управлявшего автомобилем Jeep Patriot, полиция преследовала и задержала, когда тот пытался скрыться с места происшествия.
"Автомобиль двигался довольно быстро, удивительно, что никто не получил серьезных травм", - сказал в субботу представитель местной полиции Роб Карвер. Трое из раненых протестующих не нуждались в существенной медицинской помощи, а четвертого отпустили после оказания помощи в больнице.
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