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Канада влітку розпочне передачу Україні 450 безпілотників SkyRanger, - Міноборони

Понеділок 15 квітня 2024 16:30
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Канада влітку розпочне передачу Україні 450 безпілотників SkyRanger, - Міноборони Фото: безпілотник SkyRanger (unmanned-aerial.com)
Автор: Тетяна Степанова

Канада влітку розпочне передачу Україні 450 багатоцільових безпілотників SkyRanger, а Литва виділить 3 млн євро на FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, на засіданні керівної групи "коаліції дронів", що відбулося напередодні, Україна проінформувала партнерів про ситуацію на полі бою та нагальні потреби для відбиття атак ворога.

За результатами засідання:

  • Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger.
  • Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів для України.
  • Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною.
  • Німеччина передасть розвідувальні дрони VECTOR 211.

"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", - заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс своєю чергою закликав присутніх щодня памʼятати, що війна продовжується, тож час усім учасникам долучитися до підтримки ініціативи, яка набирає обертів й очікує на приєднання нових країн.

Коаліція дронів

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.

Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн, зокрема:

  • Швеція;
  • Данія;
  • Німеччина;
  • Литва;
  • Естонія;
  • Нідерланди.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Як повідомив Умєров, коаліція дронів офіційно стартувала 17 лютого.

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