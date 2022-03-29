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Канада рассмотрит новый пакет макрофинансовой помощи Украине, - Зеленский

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Оттава, Вторник 29 марта 2022 01:14
Канада рассмотрит новый пакет макрофинансовой помощи Украине, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за рассмотрение возможности выделения нового пакета макрофинансовой помощи нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

Также президент Украины обсудил с Джастином Трюдо сотрудничество Украины и Канады в области обороны и санкционного давления на Россию. Кроме того, Зеленский проинформировал премьер-министра Канады о преступлениях РФ и ходе переговорного процесса.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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