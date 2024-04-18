Канада готує комплексний пакет фінансової допомоги для України

Канада готує комплексний пакет фінансової підтримки, який закладено у проекті державного бюджету країни на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України у Канаді Юлії Ковалів.

Посол України в Канаді також зазначила, що у бюджеті згадується про плани уряду Канади співпрацювати з країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, зокрема шляхом конфіскації заморожених активів РФ.

За її словами, статті фінансової підтримки містять такі пункти:

"Маємо додатковий пакет підтримки від Канади у поданому бюджеті на 2024 рік", - заявила Ковалів.

Що передувало

Раніше стало відомо, що Канада готує багаторічний план військової допомоги для України, який буде включений до проекту державного бюджету 2024 року і розрахований на найближчі п'ять років. Йдеться про виділення 1,6 млрд доларів протягом п'яти років.

Крім того, у середині лютого стало відомо, що Канада виділить 44 млн доларів на оборону України.

7 квітня міністр фінансів Канади Христя Фріланд також заявила, що допомога Оттави для Києва стала важливим внеском у посилення обороноздатності України, яка відбиває військову агресію РФ. За її словами, у березні Канада направила Україні 2 млрд доларів термінової бюджетної підтримки в той час, коли США не змогли активізуватись та надати допомогу для України.

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