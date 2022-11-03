Камбоджа направить в Україну фахівців з розмінування

Камбоджа надішле в Україну дві команди фахівців з розмінування, які допоможуть навчити українських саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP .

Як повідомило в середу міністерство закордонних справ Камбоджі, про це днем раніше домовився телефоном прем'єр-міністр країни Хун Сен із президентом України Володимиром Зеленським.

Американська газета Washington Post, повідомивши про це, додала, що, за словами директора камбоджійського Центру розмінування Хенг Ратана, Камбоджа спільно з Японією надішле першу команду фахівців на початку грудня, а другу - у першому кварталі наступного року.

Washington Post нагадує, що в Камбоджі після тридцяти років війни, що закінчилася в 1998 році, залишилася величезна кількість мінних полів і боєприпасів, що не розірвалися, і з роками камбоджійські сапери стали визнаними у світі фахівцями з ліквідації цих слідів війни. Декілька тисяч із них згодом працювали по лінії ООН в Африці та на Близькому Сході.

Допомога Україні у розмінуванні звільнених територій вже надають чи пообіцяли надати кілька європейських країн та США.

Хун Сен у розмові із Зеленським засудив вторгнення Росії в Україну, сказавши, що "Камбоджа завжди проти того, щоб одна країна нападала на іншу".

На початку жовтня Камбоджа, на відміну від сусідів та колишніх партнерів за т.зв. "соціалістичному табору", голосувала за резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням російських "референдумів" на захоплених територіях. В'єтнам, Лаос та Китай утрималися.

Нагадаємо, що США виділили 47,6 млн доларів компанії Tetra Tech для надання допомоги Україні в розмінуванні території.

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