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У Кам’янському створять перший в Дніпропетровській області обласний кулінарний хаб, - Білоусов

П'ятниця 19 січня 2024 10:31
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У Кам’янському створять перший в Дніпропетровській області обласний кулінарний хаб, - Білоусов Фото: у Кам’янському створять перший в Дніпропетровській області обласний кулінарний хаб (bilousov.dp.ua)
Автор: Артем Горовенко

У Кам’янському створять перший в Дніпропетровській області кулінарний хаб. Він буде на базі Державного професійно-технічного навчального закладу "Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міського голови Андрія Білоусова.

Проект реалізується в рамках реформування системи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської.

Кухарі з усієї області, які працюють в харчоблоках закладів освіти, навчатимуться готувати страви з нового шкільного меню, пройдуть теоретичну та практичну підготовку, дізнаються про нові підходи в приготуванні дієтичних страв тощо.

"Місто всіляко підтримує цю ініціативу, направляє від територіальної громади відповідні листи Міністерству освіти і науки України, щоб допомогти закладу отримати державну субвенцію для створення кулінарного хабу з новітнім обладнанням", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрія Білоусова, Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів функціонує 65 років, має багаторічні напрацювання та міцну матеріально-технічну базу. Галузеве спрямування - громадське харчування, сфера обслуговування, сфера побуту та інше.

"Наразі в закладі навчається понад 500 учнів з усієї області. Окрім професії, вони отримують і повну загальну середню освіту", - додав він.

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Андрій Білоусов Каменское
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