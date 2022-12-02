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У Калінінградській області РФ відправлених на війну бійців замінили мобілізованими

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Вільнюс, П'ятниця 02 грудня 2022 11:48
У Калінінградській області РФ відправлених на війну бійців замінили мобілізованими Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у Калінінградській області замінила професійних військових, яких відправили на війну проти України, мобілізованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса в інтерв'ю Delfi.

За його словами, раніше відправлені в Україну російські війська не повернулися до Калінінградської області. Однак туди перекинули мобілізованих. Міністр зазначив, що попри це загроза з боку РФ залишається.

"Може, рівень загрози змінюється, але вона нікуди не зникла. Ми бачили, що свого часу контингент у Калінінградській області зменшився, оскільки вивели частину озброєних частин, або, як там говорилося, батальйонних тактичних груп, створили ці групи та відправили до України. Вони не повернулися. Але заповнили мобілізованими", - сказав Анушаускас.

При цьому він наголосив, що Росія, ймовірно, вивезла невелику частину техніки з Калінінградської області. Проте у регіоні залишається тактичне ядерне озброєння.

Анушаускас, відповідаючи на питання щодо розширення масштабів війни, заявив, що Європі потрібно готуватися до гіршого.

"До речі, не лише військові західних країн, а й політики кажуть, що Балтійські країни мали рацію: "ми тепер до них прислухаємося". Але тоді ми хочемо, щоб справді прислухалися, наприклад, щодо допомоги Україні, щодо тяжкого озброєння", - наголосив глава Міноборони.

Нагадаємо, командувач ЗС Литви заявив, що війна в Україні трохи послабила Росію, проте після відновлення бойової могутності вона може розпочати нове вторгнення.

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