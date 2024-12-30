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Калініна відкрила сезон перемогою в Брісбені, інша українка завершила виступи

Брісбен, Понеділок 30 грудня 2024 11:09
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Калініна відкрила сезон перемогою в Брісбені, інша українка завершила виступи Фото: Ангеліна Калініна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Четверта ракетка України Ангеліна Калініна успішно розпочала новий тенісний рік. У першому колі турніру WTA 500 в австралійському Брісбені вона здолала китаянку Ван Яфань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

WTA 500 Брісбен, Одиночний розряд, Перше коло

Ангеліна Калінін – Ван Яфань – 6:4, 2:0, відмова

Парний розряд, Перше коло

Надія Кіченок / Сара Соррібес Тормо – Мірра Андрєєва / Діана Шнайдер – 6:2, 2:6, 5:10

Калініна, яка в світовому рейтингу перебуває на 55-й сходинці, виграла перший сет у 61-ї ракетки з рахунком – 6:4. Українка вела 3:0, потім віддала чотири гейми поспіль, але зібралась і знову видала серію з трьох переможних геймів підряд.

У другій партії, за рахунку 2:0 на користь нашої спортсменки, Яфань відмовилася від продовження боротьби. Китаянка травмувала ліве зап'ястя.

Таким чином Калініна оформила першу перемогу українських тенісисток у новому сезоні. Крім того, перервала власну невтішну серію з трьох поразок поспіль. Востаннє вона перемагала ще 26 серпня, коли здолала Осеан Доден з Франції у 1-му раунді US Open.

У другому колі українка зустрінеться з 5-ю сіяною на турнірі – "нейтральною" Діаною Шнайдер (13-та ракетка світу). На цьому етапі в Брісбені стартують ще дві українки – Марта Костюк та Даяна Ястремська.

А от Надія Кіченок з іспанкою Соррібес Тормо зазнали поразки на старті парного розряду. Українсько-іспанський тандем поступився срібним призерка Олімпіади в Пекіні – "нейтралкам" Андрєєвій і Шнайдер.

До слова, раніше представили топ-15 українських тріумфаторів 2024-го спортивного року.

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Теніс Марта Костюк Даяна Ястремська
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