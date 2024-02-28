Калініна та Ястремська пройшли перших суперниць в США

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська з перемог розпочали виступи на американських турнірах в Остіні та Сан-Дієго відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

ATX Open, 1-й раунд, жінки

Калініна – Бейлек – 2:0 (6:3, 6:2)

Cymbiotika San Diego Open, 1-й раунд, жінки

Доулгайд – Ястремська – 1:2 (4:6, 7:5, 1:6)

Перший номер посіву ATX Open Калініна в двох сетах розібралася з чешкою Сарою Бейлек. Перша партія стартувала та закінчилася з нерівнозначного обміну брейками. В обох випадках українка брала два гейми на подачах Бейлек, а та змогла відповісти лише на один.

Якщо в першому сеті чеська тенісистка зуміла взяти три пункти, то в другому – лише два. Калініна виграла три гейми зі старту (1 брейк) і впевнено повела 3:0. Далі вона трохи розслабилася, але ініціативу зі своїх рук не випустила. Зрештою, за півгодини вітчизняна тенісистка закрила і партію, і матч.

Натомість Ястремська витратила три сети на злам опору американки Керолайн Доулгайд. У дебюті суперниці обмінялися брейками, а потім повторили цей трюк у сьомому-восьмому геймах. Здавалося, що тай-брейку не уникнути, та в десятому геймі українка невимушено взяла "під нуль" подачу господарки корту.

Фактично на рівних опонентки грали в другій партії. Тільки цього разу наприкінці сету краще виглядала Доулгайд, тож зрівняла загальний рахунок. Утім, на цьому її звитяги завершилися. У вирішальній партії Ястремська просто зім'яла опонентку, віддавши всього один гейм.

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з нейтральною росіянкою Анною Блінковою. Вона в першому раунді вибила титуловану данку Каролін Возняцкі (1:6, 6:4, 6:1). Зате Калініна протистоятиме колумбійці Камілі Осоріо Серрано.