Калініна та Ястремська пройшли перших суперниць в США
Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська з перемог розпочали виступи на американських турнірах в Остіні та Сан-Дієго відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
ATX Open, 1-й раунд, жінки
Калініна – Бейлек – 2:0 (6:3, 6:2)
Cymbiotika San Diego Open, 1-й раунд, жінки
Доулгайд – Ястремська – 1:2 (4:6, 7:5, 1:6)
Перший номер посіву ATX Open Калініна в двох сетах розібралася з чешкою Сарою Бейлек. Перша партія стартувала та закінчилася з нерівнозначного обміну брейками. В обох випадках українка брала два гейми на подачах Бейлек, а та змогла відповісти лише на один.
Якщо в першому сеті чеська тенісистка зуміла взяти три пункти, то в другому – лише два. Калініна виграла три гейми зі старту (1 брейк) і впевнено повела 3:0. Далі вона трохи розслабилася, але ініціативу зі своїх рук не випустила. Зрештою, за півгодини вітчизняна тенісистка закрила і партію, і матч.
Натомість Ястремська витратила три сети на злам опору американки Керолайн Доулгайд. У дебюті суперниці обмінялися брейками, а потім повторили цей трюк у сьомому-восьмому геймах. Здавалося, що тай-брейку не уникнути, та в десятому геймі українка невимушено взяла "під нуль" подачу господарки корту.
Фактично на рівних опонентки грали в другій партії. Тільки цього разу наприкінці сету краще виглядала Доулгайд, тож зрівняла загальний рахунок. Утім, на цьому її звитяги завершилися. У вирішальній партії Ястремська просто зім'яла опонентку, віддавши всього один гейм.
У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з нейтральною росіянкою Анною Блінковою. Вона в першому раунді вибила титуловану данку Каролін Возняцкі (1:6, 6:4, 6:1). Зате Калініна протистоятиме колумбійці Камілі Осоріо Серрано.
До слова, раніше Костюк пробилася в друге коло Сан-Дієго з перемогою над Лі.
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