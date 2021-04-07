ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Калифорнии планируют 15 июня полностью снять карантинные ограничения

Новина українською → Калифорния, Среда 07 апреля 2021 09:40
В Калифорнии планируют 15 июня полностью снять карантинные ограничения Фото: в Калифорнии планируют полностью снять ограничения уже 15 июня (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Американский штат Калифорния полностью возобновит работу своей экономики 15 июня, если уровень госпитализации больных COVID-19 будет низким и стабильным, а запасов вакцин хватит всем желающим делать прививку старше 16 лет. Штат сейчас наращивает темпы вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом, передает Reuters.

Сейчас в Калифорнии, в которой проживает 39,5 млн человек, ежедневно делают 360 000 прививок. 7,5 миллиона жителей штата уже полностью вакцинированы.

"Теперь мы можем начать планировать свою жизнь после пандемии. Нам нужно сохранять бдительность и продолжать практику, которая привела нас сюда - ношение масок и вакцинация, - но свет в конце этого тоннеля никогда не был ярче", - сказал губернатор.

Если случаев заболевания будет мало и вакцины будут доступны, компаниям позволят полностью восстановить свою работу, но от них все равно потребуют ношение масок и поощрять людей делать прививки, сказал Ньюсом.

Калифорния была одним из первых штатов, что закрыла свою экономику на локдаун, здесь были введены самые жесткие в стране ограничения. Некоторые другие штаты, включая Техас, уже отменили большинство своих ограничений.

Калифорния сообщила о почти 3,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии и почти 59 000 смертей.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, что предприятия и службы страны вновь откроются после локдауна. Причиной этого решения стало то, что в стране вакцинировано от коронавируса более четверти из 10 миллионов населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус
NEWS
На Донбассе боевики 14 раз обстреливали позиции ООС, применялись минометы и гранатометы
На Донбассе боевики 14 раз обстреливали позиции ООС, применялись минометы и гранатометы
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину