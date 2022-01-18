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Кредит онлайн. Какую силу имеет договор и на что обратить внимание

Новина українською →
Украина, Вторник 18 января 2022 06:30
Кредит онлайн. Какую силу имеет договор и на что обратить внимание Фото: НБУ дал разъяснения по кредитным договорам онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кредитный договор, заключенный онлайн, имеет такую же юридическую силу, что и обычный бумажный. В НБУ напомнили о юридических аспектах оформления займа через сайт или мобильное приложение финансового учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Национального банка Украины (НБУ).

Юридическая сила договора онлайн

Как отметили в НБУ, оформление кредита онлайн с использованием одноразового пароля приравнивается к подписанию бумажного договора собственноручной подписью или электронного договора - квалифицированной электронной подписью. Это регламентируется законами Украины "Об электронных доверительных услугах"и" об электронной коммерции".

Таким образом, кредиты, оформленные онлайн, нужно вовремя гасить и не допускать просрочки. Ведь финансовое учреждение имеет право привлечь коллекторскую компанию к урегулированию просроченной задолженности, если это предусмотрено условиями договора о потребительском кредите.

Также финансовая компания может самостоятельно провести урегулирование просроченной задолженности без привлечения коллекторских компаний. Законодательством установлен четкий перечень разрешенных способов взаимодействия коллекторов с потребителями.

Советы заемщикам

НБУ советует обязательно внимательно читать договор, поскольку лучше потратить лишние полчаса на изучение условий кредитного продукта, чем получить сюрприз в виде дополнительных платежей или комиссий.

"Прочитайте и загрузите себе экземпляр. Обратите внимание на ориентировочную реальную годовую процентную ставку, что позволит понять общие расходы по кредиту и оценить собственные финансовые возможности",- говорится в разъяснении.

Если оформляется кредит в размере, большем, чем размер минимальной заработной платы, то, помимо договора, должен быть также паспорт потребительского кредита.

"И последнее - отстаивайте свои права. Если финансовое учреждение со своей стороны нарушает условия договора, то вы вправе жаловаться его руководству. Не найдете понимания на этом уровне - обращайтесь в Национальный банк", - отметили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине заработали новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах. Банки обязаны публиковать актуальную и достаточную по объему информацию о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках.

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