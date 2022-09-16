Какой была главная цель визита Госсекретаря США Блинкена в Киев: ответ посла

Главной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена 8 сентября в Украину от имени президента США Джо Байдена было продемонстрировать неугасимую поддержку Украины со стороны Белого Дома.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.

"Этот визит сам по себе был еще одним подтверждением поддержки Украины. Блинкен откровенно рассказал, что его направил именно президент Байден, чтобы быть здесь в важный момент начала контрнаступления. Госсекретарь откровенно говорил, что приехал сюда от имени президента показать неугасимую поддержку главы государства, администрации и американского народа", - отметила Бринк.

Она также сообщила, что Блинкен встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Они много говорили об американской помощи в сфере безопасности и обороны для Украины, а также о будущих поставках ", - подчеркнула посол.

Дипломат напомнила, что Джо Байден заявлял, что США будут стоять с Украиной столько, сколько потребуется.

"Белый Дом уже сообщил, что в ближайшее время будет еще помощь. Сейчас мы активно заботимся о поддержке Украины в будущем, для этого и этот 20-й пакет финансирования, который госсекретарь анонсировал на прошлой неделе", - подчеркнула Бринк.