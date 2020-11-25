В Кабмине назвали условие развертывания гуманитарных лагерей на КПВВ с Крымом

Фото: Инна Голованчук (mtot.gov.ua)

В Кабинете министров рассказали, в каком случае могут быть развернуты гуманитарные лагеря на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда с Крымом. Их развернут в случае обострения ситуации с COVID-19.

Об этом замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что власти Украины сейчас не могут влиять на все, что происходит на временно оккупированной территории, но могут приблизить услуги для украинских граждан.

"Такое решение (развертывание гуманитарных лагерей, - ред.) может быть принято, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и нехваткой лекарств на временно оккупированных территориях", - отметила замминистра.

По ее словам, в случае критического обострения ситуации с коронавирусом такие лагеря могут развернуть и на КПВВ в Донецкой и Луганской областях.

По словам замминистра регинтенграции, Украина всячески способствует организациям, которые направляют гуманитарные грузы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Голованчук добавила, что Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций. РФ также не позволяет резидентам Крыма - гражданам Украины выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства.

Как писало РБК-Украина, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в начале ноября заявил, что Украина может организовать гуманитарные лагеря на админгранице с оккупированным Крымом. Админграницу могут оборудовать аптечными киосками.

Напомним, в оккупированном Крыму наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Причиной вспышки COVID-19 стал курортный сезон.

Так, ранее представительство президента в Крыму заявляло о гуманитарном кризисе в Крыму из-за COVID-19.