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В Кабмине назвали ключевые законы для расширения доступа к рынку ЕС

Украина, Четверг 06 августа 2020 13:22
В Кабмине назвали ключевые законы для расширения доступа к рынку ЕС
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Соответствующие проекты находятся на рассмотрении в Раде

В Кабинете министров назвали ключевые законы, находящиеся на рассмотрении в Верховной раде, которые позволят осуществить значительный прогресс в экономической интеграции Украины с Европейским союзом. В частности, позволят расширить доступ нашего государства к рынку ЕС.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает правительственный портал.

"Это законопроекты о внутренних водных путях, об управлении отходами, а также ряд в аграрной сфере. Все они направлены на выполнение наших обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и позволят получить более широкий доступ к рынку ЕС, в том числе, через улучшение логистики", - отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что перечень ключевых законов уже включен в правительственно-парламентскую дорожную карту в сфере европейской интеграции. Ее уже вскоре передадут в Верховную раду, чтобы выделить приоритетные первоочередные евроинтеграционные законопроекты на будущую парламентскую сессию.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль обсудил в Брюсселе закон о локализации для поддержки украинского машиностроения и заверил, что КМУ обратится в Раду для поиска сбалансированного решения по документу.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кабмине не заметили нарушений ассоциации с ЕС в законе о локализации.

Так, принятый в первом чтении законопроект №3739 предусматривает, что при государственных закупках продукции машиностроения она должна быть хотя бы частично сделана в Украине.

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