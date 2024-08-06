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Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоровʼя Ємця

Вівторок 06 серпня 2024 14:12
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Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоровʼя Ємця Фото: Петро Ємець (moz.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет міністрів України звільнив Петра Ємця з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Про це заявив представник Кабміну Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Кадровий блок. Кабінетом Міністрів України: звільнено Ємця Петра Володимировича з посади заступника міністра охорони здоров'я України", - повідомив він.

Однак причини звільнення Ємця з посади не повідомляються.

Петро Ємець

Петро Ємець народився 22 березня 1981 року в Києві. Він є фінансистом і магістром з маркетингового менеджменту, отримавши диплом у Київському національному економічному університеті у 2002 році. У 2012 році здобув кваліфікацію магістра державного управління в Національній академії державного управління при президентові України.

З 2005 по 2021 рік Петро Ємець працював у Міністерстві охорони здоров'я України, де пройшов кар'єрний шлях від головного спеціаліста до заступника директора Фінансово-економічного департаменту.

У період з березня по червень 2021 року він обіймав посаду керівника експертної групи з питань планування та контролю виконання бюджетних програм в Директораті стратегічного планування та координації Міністерства охорони здоров'я України.

У червні 2021 року Ємець був призначений заступником міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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