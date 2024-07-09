Кабмін знайшов локації для переїзду пацієнтів "Охматдиту" після удару РФ

Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимир Зеленського знайшов нові локації для розміщення лікарів та пацієнтів лікарні "Охматдит", яка потрапила під російський удар.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Президент Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Такі локації вже знайдені", - заявив він.

За словами премʼєра, лікарі та пацієнти дитячої лікарні будуть перевезені Київських обласних клінічних лікарень №1 та №2.

"Надаємо відповідне доручення про початок переміщення", - підкреслив він.