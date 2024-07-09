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Кабмін знайшов локації для переїзду пацієнтів "Охматдиту" після удару РФ

Вівторок 09 липня 2024 14:58
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Кабмін знайшов локації для переїзду пацієнтів "Охматдиту" після удару РФ Фото: обстріл "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимир Зеленського знайшов нові локації для розміщення лікарів та пацієнтів лікарні "Охматдит", яка потрапила під російський удар.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Президент Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Такі локації вже знайдені", - заявив він.

За словами премʼєра, лікарі та пацієнти дитячої лікарні будуть перевезені Київських обласних клінічних лікарень №1 та №2.

"Надаємо відповідне доручення про початок переміщення", - підкреслив він.

Обстріл Києва

8 липня Київ зазнав масованого ракетного обстрілу з боку російських військ. Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок та дитячу лікарню "Охматдит".

Станом на ранок 9 липня кількість жертв та постраждалих зросла. Загинули 27 людей, серед яких 4 дитини, 117 отримали поранення.

Докладніше про тактику противника, яка його мета і коли може бути наступний масований удар, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Охматдит Денис Шмигаль Війна Росії проти України
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